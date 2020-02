Manchester City nei guai, il Real Madrid pronto a cogliere l’occasione: offerta monstre per Sterling

Raheem Sterling vicinissimo al Real Madrid. L’attaccante inglese del Manchester City era già stato accostato in passato ai blancos, ma le ultime vicende che riguardano i Citizens, al momento esclusi per le prossime due stagioni dalle competizioni europee, potrebbe aver dato il colpo definitivo per smuovere l’operazione.

Ne è sicuro il Sun che riporta di una possibile offerta monstre del Real Madrid per il classe 1994. Si parla di 180 milioni di sterline, circa 220 milioni di euro. Una cifra esagerata che, però, i blancos sarebbero pronti a spendere per assicurarsi uno dei giocatori più forti del mondo. L’attuale contratto del calciatore con il Manchester City scadrà nel 2023 ma le cose potrebbero cambiare se la sentenza sull’esclusione dalle coppe dovesse essere confermata.