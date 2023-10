Manchester City, non solo il Bayern Monaco: anche un club di Premier su Phillips

Grazie alla vittoria contro il Brighton, il Manchester City si è ripreso, almeno momentaneamente, la testa della classifica in Premier League. I Citizens continuano a lavorare, ma Pep Guardiola pensa anche al mercato. Kelvin Phillips è scontento dello scarso minutaggio e sta meditando l'addio. Il classe 1995 inglese, infatti, vorrebbe giocare con maggiore continuità per non perdere l'occasione di essere convocato da Gareth. Southgate per gli Europei del 2024. L'inglese è finito nel mirino del Bayern Monaco, ma la squadra tedesca non è l'unica interessata. Secondo quanto riportato dal The Sun, anche il Newcastle United pensa di acquistare Phillips in prestito. Complice la possibile squalifica di Sandro Tonali, i Magpies vorrebbero l'inglese per dare un nuovo centrocampista a Eddie Howe.