Manchester City, per l’atalantino Gosens stanziata una importante cifra

Un esterno unico nel panorama europeo con almeno 6 reti negli ultimi due campionati

Non è la prima volta che il Manchester City mostra interesse per il terzino sinistro Robin Gosens dell'Atalanta. Prima volta a gennaio scorso ma adesso il club inglese è passato al contrattacco. Secondo quanto riporta lo spagnolo Sport.es i finalisti della Champions League sono già da tempo sulle tracce del nerazzurro che piace anche a Inter, Milan e Juventus. Anche il Barcellona è interessato ma il City è in pole ed ha messo sul piatto della Dea circa 35 milioni di sterline. Difficile però che l'Atalanta si privi del tedesco, considerato da mister Gasperini l'anima e il cuore della Dea. Sono 24 gol in Serie A negli ultimi 4 anni, 11 in stagione. Circa dieci anni fa giocava nei dilettanti e andava in discoteca dopo le partite. Oggi è la freccia più lunga e precisa di Gasp.