Manchester City, Phillips verso l’addio. Fissato il prezzo per la cessione

Il futuro di Kalvin Phillips è sempre più distante da Manchester . Il centrocampista inglese, arrivato dal Leeds lo scorso anno, non ha trovato lo spazio sperato nelle rotazioni di Pep Guardiola. Solo 70 minuti e tre presenze in Premier League in questa stagione, troppo poche per un talento come il suo che di recente ha iniziato a guardarsi intorno. Sul mercato c'è un'elevata richiesta.

TRASFERIMENTO: Su di lui c'è l'interesse di grandi club inglesi, come il Newcastle che lo ingaggerebbe volentieri per sostituire un Tonali momentaneamente squalificato. Ma non solo, anche Tottenham e Aston Villa si sono dette interessate oltre al top club europeo Bayern Monaco, ma in quel caso ci si dovrebbe spostare in Germania. In ogni caso, le condizioni per l'addio ci sono, anche il via libera dell'allenatore e del club, manca solo da comprendere quale di queste squadre sia veramente disposta ad investire su Phillips. Perché secondo quanto riportato da Mirror, il Manchester City non lo lascerà partire per meno di 60 milioni di euro (50 milioni di sterline). Un investimento importante, forse troppo per alcuni club che di conseguenza si tireranno indietro.