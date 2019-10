Manchester City, Sané ha deciso: andrà al Bayern Monaco

Sarà in Germania il futuro di Leroy Sane, esterno offensivo del Manchester City. Il tedesco, in Inghilterra dal 2016 dopo l’esperienza allo Schalke 04, ha infatti deciso di accettare la proposta del Bayern Monaco, club che lo aveva già cercato durante la scorsa estate. A riportarlo è TalkSport, che sottolinea come l’operazione andrà in porta al termine della stagione. Il City, nel frattempo, avrebbe già individuato il sostituto del partente Sané: si tratta di Mikel Oyarzabal, giocatore della Real Sociedad valutato attorno agli 80 milioni di euro.