Manchester City, Sané può partire: trovato il sostituto

Continua a tenere banco il futuro di Leroy Sané: l’attaccante tedesco del Manchester City non è ancora certo di proseguire con il club detentore di tutti i titoli inglesi. Su di lui c’è sempre l’ombra del Bayern Monaco, pronto a piazzare l’offerta giusta per concludere la trattativa. I Citizens non vorrebbero perdere il proprio gioiello, ma nel frattempo si guardano intorno per non farsi trovare impreparati. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, il primo obiettivo sarebbe Isco. Il fantasista spagnolo sembra aver perso lo spazio di cui godeva nelle ultime stagioni, chiuso dall’arrivo di Eden Hazard. Per questo motivo, il City resta vigile.