Manchester City senza coppe e Guardiola cambia aria: c’è la Juve ma si profila un clamoroso ritorno

L’allenatore del Manchester City, Josep Guardiola, è preoccupato. Il divieto imposto dalla Uefa di non partecipare alle competizioni europee per i prossimi due anni potrebbe influenzare i piani di calciomercato del club inglese. Guardiola teme che senza il Manchester City in Champions League per alcuni giocatori sarà una buona ragione per cambiare squadra. Il 49enne spagnolo però potrebbe lasciare il Manchester City nella prossima estate. Una dei principali contendenti per l’ex centrocampista del Brescia è la Juventus ma alle porte ci sarebbe anche un clamoroso ritorno al Bayern Monaco. Questo quanto trapela dalle stanze di Sabener Stasse, quartier generale del club campione di Germania che a fine stagione non rinnoverà il contratto a Flick subentrato a Niko Kovac.