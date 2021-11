Manchester City su De Jong: Barcellona disposto a venderlo a circa 100 milioni

Indiscrezioni di mercato tra Citizens e blaugrana

Diverse le voci di calciomercato sul centrocampista ex Ajax che vedrebbe nel Manchester City la squadra maggiormente a lui interessata. I Citizens sarebbero pronti a portare De Jong alla corte di Pep Guardiola già dalla prossima finestra di mercato con un'offerta niente male. Secondo il The Sun l'operazione sarebbe già ben avviata sulla base di un conguaglio da circa 100 milioni di euro. Per la precisione si parla di 75 milioni di sterline, somma che permetterebbe agli uomini di Guardiola di alzare ulteriormente l'asticella in mezzo al campo per puntare a vincere tutto e ai blaugrana di dare respiro al bilancio che già in passato era costato l'addio incredibile di Lionel Messi a parametro zero.