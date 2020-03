Il Manchester City fa sul serio per Milan Skriniar. Il club inglese, per porre rimedio alle difficoltà difensive emerse nel corso di questa stagione, vuole infatti a tutti i costi il giocatore dell’Inter. Per aggiudicarsene le prestazioni, i Citizens potrebbero offrire ai nerazzurri un importante contropartita tecnica.

CANCELO – Il City starebbe infatti pensando di inserire nell’affare Joao Cancelo, già a Milano nella stagione 2017/2018.