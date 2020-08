Manchester City, ufficiale il colpo Ferran Torres

Nuovo colpo di mercato per il Manchester City di Guardiola, è infatti arrivato ufficialmente dal Valencia la giovane stellina Ferran Torres.

LA TRATTATIVA

I costi dell’affare ammontano all’incirca a 40 milioni di euro, un prezzo risultato alto per diverse concorrenti. Nei mesi scorsi anche la Juventus si era interessata al calciatore, anche se senza mai affondare il colpo o abbozzare una trattativa.

L’ANNUNCIO

Ferran Torres è un nuovo giocatore del Manchester City. Il club inglese attraverso una nota ufficiale ha comunicato la chiusura dell’operazione legata all’acquisto del talentuoso esterno offensivo spagnolo dal Valencia. Contratto di cinque anni per il giovane classe 2000 che nei mesi scorsi è stato accostato con decisione anche alla Juventus. Affare da circa 40 milioni complessivi per i Citizens, che nei prossimi giorni potrebbero chiudere anche la trattativa per Akè.