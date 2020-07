Manchester pazza di Coman: è derby tra City e United… per il ‘recordman’ di campionati vinti di fila

Tutti pazzi per Kingsley Coman, almeno in quel di Manchester. L’esterno offensivo del Bayern Monaco, con un passato alla Juventus, piace, e non poco, non solo Manchester City, ma anche allo United che sarebbe pronto a fare follie per lui.

Coman: derby di Manchester sul mercato

Secondoi quanto riportato dal The Athletic, mister Ole Gunnar Solskjaer in persona avrebbe infatti messo nel mirino l’esterno offensivo ex Juventus per rinforzare la rosa dei Red Devils nella prossima stagione. Su Coman, da tempo, era noto l’interesse anche del Manchester City a caccia di un sostituto per Leroy Sané, passato proprio al Bayern Monaco. Il classe ’96 quest’anno ha realizzato sette gol e sette assist in 35 presenze con la maglia dei tedeschi. Nonostante qualche problema fisico che sempre lo segue in ogni stagione, l’esterno è riuscito a vincere il suo ottavo titolo nazionale consecutivo. Si tratta di un record avendo avuto successo con tre squadre diverse e in tre Paesi diversi. (Francia col Psg, Italia con la Juventus e Germania col Bayern)

