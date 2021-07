Manchester U., Sancho: “Grato al Dortmund, sapevo di tornare in Inghilterra”

L'attaccante ha firmato un quinquennale

Una trattativa importante si è chiusa con il trasferimento di un top player dalla Bundesliga alla Premier League. E' di oggi l'ufficialità del passaggio di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund al Manchester United. Dopo un lungo corteggiamento, i Red Devils possono accogliere l’attaccante inglese proveniente dal Borussia Dortmund. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2026. Queste le sue prime parole: "Ma sarò sempre grato al Dortmund per avermi dato l'opportunità di giocare in prima squadra, anche se ho sempre saputo che sarei tornato in Inghilterra un giorno - le sue parole - la possibilità di giocare per lo United è un sogno che diventa realtà e non vedo l'ora di misurarmi in Premier League. Questa è una squadra giovane ed entusiasmante e so che, insieme, possiamo trasformarci in qualcosa di speciale per ottenere il successo che i tifosi meritano". Sancho ha giocato con la squadra giovanile del Manchester City,