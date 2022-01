Manchester United, abbandonata la pista di un top player

E' iniziata la corsa per Erling Braut Haaland ma il club inglese si sarebbe già tirato fuori.

Il futuro di Erling Braut Haaland continua a far discutere. Diversi club si sono inseriti nella corsa al fenomeno norvegese del Borussia Dortmund ma uno in particolare, a causa delle pretese economiche elevate dell’agente Mino Raiola, si sarebbe già tolto fuori. Secondo quanto riportato da ESPN, il club in questione sarebbe il Manchester United, che nelle ultime ore avrebbe abbandonato definitivamente la pista Haaland, iniziando a lavorare già su altre alternative meno dispendiose dal punto di vista economico per il futuro. Negli ultimi giorni, il Borussia Dortmund aveva offerto al giocatore, grazie all’aiuto del suo sponsor Puma, un contratto da 16 milioni di euro a stagione. Il norvegese si starebbe prendendo ancora del tempo per decidere il suo futuro, ma quello che circola dalle ultime indiscrezioni, è il fatto che voglia lasciare la Germania per proseguire la sua carriera in Spagna, al Real Madrid.