Manchester United, Bale ad un passo: la chiave è… Pogba

Manca ancora oltre un mese all’apertura del calciomercato invernale, ma le attese sono già tante. Gennaio sarà bollente sul fronte trattative.

Dall’Inghilterra, ecco arrivare conferme su quella che potrebbe essere l’operazione più importante di tutta la sessione: Gareth Bale al Manchester United e Paul Pogba al Real Madrid.

Stando a quanto riporta il Sun, infatti, l’idea delle due società è quella di venirsi incontro. Da una parte il gallese in rotta con gli spagnoli, dall’altra la volontà del centrocampista francese di cambiare aria. Ecco perché il tabloid britannico afferma che i Red Devils avrebbero aperto alla possibilità di inserirlo nell’affare per arrivare all’esterno. Pogba è da tempo un obiettivo del Real Madrid e Bale, a sua volta, vorrebbe tornare in Premier League. L’affare, che interessa anche la Juventus – che segue Pogba -, potrebbe accendere una serie di trattative. Gennaio è ancora lontano, ma già scotta…