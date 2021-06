Manchester United-Borussia Dortmund, accordo per Sancho: le cifre

Ad un anno di distanza, il Manchester United chiude per Sancho: le cifre

Un’altra stagione da incorniciare quella di Jadon Sancho , esterno d’attacco del Borussia Dortmund autore di 16 gol e 20 assist in 38 presenze stagionali. Numeri da capogiro per il classe 2000, che lo hanno portato ad essere convocato per Euro2020 dall’Inghilterra, anche se non viene impiegato con regolarità dal ct Southgate.

Le sue prestazioni, però, hanno convinto il Manchester United a premere sull’acceleratore per il suo acquisto, che poteva essere siglato già l’estate scorsa, anche se le parti non riuscirono a raggiungere l’accordo per oltre 100 milioni di euro. Adesso, stando a quanto riporta la Bild, quell’intesa è arrivata: i Red Devils e il Borussia Dortmund si stringeranno virtualmente la mano per 85 milioni di euro, che potrebbero salire fino a 95 con i bonus. Un’operazione durata più di un anno, che finalmente sta per arrivare agli atti finali.