Manchester United, c’è Kroos in caso di addio di Pogba

In casa Manchester United continua a tenere banco il futuro di Paul Pogba. Il francese, rimasto al momento in Inghilterra malgrado gli insistenti corteggiamenti di Real Madrid e Juventus, non avrebbe ancora abbandonato il desiderio di cambiare aria, con la situazione che potrebbe sbloccarsi a gennaio. I Red Devils, proprio per questo, si stanno guardando attorno alla ricerca di un’alternativa al centrocampista, individuando in un giocatore del Real Madrid il profilo ideale.

KROOS – Secondo quanto raccolto dalla Bild, lo United avrebbe messo nel mirino Toni Kroos, calciatore tedesco laureatosi campione del mondo con la sua nazionale nel 2014. Gl inglesi sarebbero pronti ad offrire alle merengues ben 75 milioni di euro pur di aggiudicarsene le prestazioni.