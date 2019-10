Manchester United, che idea per l’attacco: tentativo per Kane

Un avvio di stagione complicato per il Manchester United. I Red Devils, nelle prime otto giornate di Premier League, hanno conquistato appena nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Tra i dati negativi vi è anche quello relativo all’attacco: sono infatti fin qui solamente nove le reti realizzate dalla squadra di Ole Gunnar Solskjaer, che, in estate, ha visto partire con direzione Milano Romelu Lukaku ed Alexis Sanchez, approdati all’Inter di Antonio Conte. Una situazione che avrebbe spinto il tecnico a chiedere un importante colpo per l’attacco alla propria dirigenza.

KANE – Secondo quanto raccolto dalla BBC, Solskjaer vorrebbe portare a Manchester il centravanti del Tottenham Harry Kane. Una trattativa però difficile, visto che difficilmente gli Spurs decideranno di privarsi di uno dei loro uomini-simbolo.