Manchester United, Cristiano Ronaldo al centro di allenamento con Mendes

Cristiano Ronaldo continua a lasciare un grosso punto interrogativo all'ambiente del Manchester United . Il fuoriclasse portoghese non ha intenzione di proseguire la sua avventura con i Red Devils dopo il ritorno nella scorsa stagione. CR7 si sarebbe proposto ad alcuni club europei, vista la sua voglia di giocare ancora in Champions League. L'attaccante continua dunque a lasciare col fiato sospeso tutti i tifosi del Manchester United. Nelle ultime settimane il fuoriclasse portoghese si era allenato da solo in Portogallo.

Cristiano Ronaldo rientrato a Manchester e questo martedì mattina si è presentato al centro sportivo dei Red Devils. Insieme a lui, è presente anche il suo agente, Jorge Mendes: i due incontreranno ten Hag per parlare del futuro di CR7. Dopo una stagione deludente sul piano collettivo, non sul piano individuale visti i suoi 24 gol in 38 partite ufficiali, confermandosi sempre in grande forma nonostante i 37 anni, Cristiano Ronaldo parlerà con il nuovo allenatore dei Red Devils, ten Hag, per capire il progetto tecnico in vista della prossima stagione. Probabile, dunque, che dopo il meeting sia più chiara la situazione sul fuoriclasse portoghese, il cui futuro non è ancora molto chiaro.