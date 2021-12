Manchester United, Cristiano Ronaldo potrebbe andare via a gennaio

Il Real Madrid potrebbe prenderlo a gennaio

Potrebbe chiudersi prima del tempo l'avventura di Cristiano Ronaldo in Inghilterra. A rilanciare questa clamorosa indiscrezione è Football Insider. L'arrivo di Rangnick ai Red Devils starebbe facendo riflettere Cristiano Ronaldo sul suo futuro e il Real Madrid starebbe monitorando la situazione in vista di un possibile assalto a gennaio, anche se per ora non ci sono ancora stati movimenti concreti.