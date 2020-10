Manchester United, Dembelé ha detto sì grazie a… Pogba

Ousmane Dembélé verso il Manchester United e questa volta potrebbe essere non solo un rumors. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti, il francese del Barcellona avrebbe detto sì al trasferimento in Premier League grazie anche all’intervento di… Paul Pogba.

Dembelé allo United grazie a Pogba

Secondo quanto si apprende dal media spagnolo, il Manchester United sarebbe finalmente ad un passo da Ousmane Dembelé. I Red Devils avrebbero abbandonato definitivamente la pista Sancho tuffandosi al 100% sul francese.

Sarebbe stato il suo connazionale Paul Pogba a convincerlo a trasferirsi all’Old Trafford e vestire la storica maglia del club inglese. Lo United, adesso, dovrà metterci del suo per convincere il Barcellona e trovare l’accordo giusto per chiudere l’affare. Il Polpo ha mosso i suoi tentacoli ma ora la palla passa alle due società… I catalani non sembrano disposti ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto e vorrebbero una cessione definitiva.