Manchester United, è fatta per Wan-Bissaka: sarà il terzino più costoso della storia

È record la cifra che il Manchester United andrà a spendere per acquistare il terzino Aaron Wan-Bissaka dal Crystal Palace. Secondo i media inglesi, il classe 1997 ora impegnato nell’Europeo Under 21 in Italia e San Marino con la maglia dell’Inghilterra, arriverà alla corte di Ole Gunnar Solskjaer per poco meno di 70 milioni di euro, e passerà alla storia per essere il terzino più costoso della storia del calcio. Superato dunque Kyle Walker, che passò dal Tottenham al Manchester City per circa 55 milioni di euro. Nell’ultima stagione, Wan-Bissaka ha disputato in totale 39 presenze fra tutte le competizioni: Premier League, FA Cup e Coppa di Lega inglese. Era la sua prima vera avventura “fra i grandi”, dopo le 7 partite di Premier del campionato 2017-2018, sempre con la maglia dei Glaziers.