Manchester United, è fuga Pogba: il francese vuole la Juventus

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba vuole lasciare subito la squadra inglese, specie dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League. Il ‘mal di pancia’ del Polpo è noto da tempo e oggi l’autorevole The Times mette in evidenza la voglia matta del francese di tornare alla Juventus sempre se si riuscirà a trovare un accordo. Pogba piace anche al Real Madrid e al Paris Saint-Germain club che seguono da tempo il giocatore. Il campione del mondo con la nazionale transalpina ai mondiali in Russia ha difeso i colori della Juventus dal 2012 al 2016 e poi si è trasferito dal club di Torino al Manchester United per 105 milioni di euro. In precedenza, anche l’agente Mino Raiola, che cura gli interessi di Pogba, ha detto che Paul può tornare alla Juventus. Radio mercato sussurra che è percorribile anche l’ipotesi scambio con Dybala. In questa stagione, il centrocampista francese 27enne ha giocato 8 partite nella Premier League inglese e ha segnato un gol.