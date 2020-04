Manchester United, folle offerta per Koulibaly

Ennesima stagione deludente per il Manchester United, che stenta ancora a tornare protagonista in Inghilterra e in Europa. Per rinforzare la propria rosa, i Red Devils, come riporta calciomercato.com, avrebbero messo nel mirino il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, per il quale sarebbero pronti a presentare una maxi offerta.

CIFRE – Gli inglesi sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 90 milioni di euro, superando così anche la concorrenza del Paris Saint-Germain, da tempo sulle tracce del senegalese.

MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER: “SIAMO IL CLUB PIU’ RICCO DEL MONDO, POSSIAMO FARE GLI AFFARI CHE VOGLIAMO”