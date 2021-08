Manchester United, sorpasso al City per Ronaldo e in Borsa titolo guadagna 138 mln di dollari

La mossa dello United potrebbe essere quella decisiva

L'attaccante Cristiano Ronaldo giocherà a Manchester la prossima stagione. Il City sembrava in vantaggio sui cugini dello United che però nelle ultime ore hanno operato un gran sorpasso con un biennale al calciatore. La dirigenza della squadra di Solskjaer ha fatto un'offerta ufficiale alla Juventus. A Ronaldo un biennale da 25 milioni a stagione. Tutti gli accordi tra l'agente di Ronaldo Jorge Mendes e la dirigenza del Manchester City sono solo sulla parola e i termini del contratto non sono ancora stati concordati. Adesso però il Manchester United sta negoziando con Mendes sul possibile importo del trasferimento e sullo stipendio del giocatore che sarà più felice di andare nella sua ex squadra. Intanto dopo le voci di un trasferimento imminente di CR7, il valore del Manchester United alla Borsa di New York aumenta di 138 milioni di dollari. E' già un successo.