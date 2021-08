Manchester United, lo strano caso: via 10 giocatori per prenderne… 2

Serve inventiva in un mercato privo di soldi

Estate bollente in ottica calciomercato. Non solo in Italia. La crisi finanziaria che ha colpito anche il mondo del pallone a causa della pandemia di Covid-19 obbliga i club a cercare soluzioni alternative per compiere operazioni in ingresso e in uscita. Curiosa, l'idea del Manchester United .

Secondo quanto riportato dal Sun i Red Devils sarebbero disposti a sacrificare fino a 10 giocatori attualmente tesserati per arrivare a due soli obiettivi. Il tabloid spiega come il Manchester United abbia un piano ben preciso per trovare quel "gruzzolo" necessario a rinforzare la squadra. La formazione di Solskjaer spera di riuscire a vendere 10 giocatori in modo da ottenere un tesoretto per completare la campagna acquisti con Kieran Trippier dall'Atlético Madrid ed Eduardo Camavinga dal Rennes. Chi è nella lista dei sacrificabili? Tutti i giocatori rientrati dai prestiti come Jesse Lingard, Andreas Pereira e Diogo Dalot, nell'ultima stagione al Milan. Ma anche Axel Tuanzebe, che con l'arrivo di Varane non avrà spazio. E poi Alex Telles, deludente acquisto della passata stagione e finito dietro Luke Shaw nelle gerarchie del mister. In aggiunta a questi nomi, ci sarebbero anche quelli di Daniel James e Brandon Williams oltre a Phil Jones e addirittura Anthony Martial.