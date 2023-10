Manchester United, Maguire medita l’addio. Un club inglese studia l’offerta

Harry Maguire non ci sta: l'inglese vuole giocare di più. Le tante panchine nel Manchester United di Ten Hag sono diventate un problema. Dal ritiro dell'Inghilterra, l'ex Leicester ha esternato la propria frustrazione per il poco minutaggio nei Red Devils (Qui le sue parole). Nonostante goda di ampia considerazione da parte del Commissario tecnico Gareth Southgate, il classe 1993 non vuole perdere l'occasione di giocare l'Europeo del 2024. Ecco perchè, secondo quanto riporta The Mirror, un addio a gennaio potrebbe essere auspicabile. Maguire è un pallido di David Moyes. Già la scorsa estate aveva provato a portarlo al West Ham, ora potrebbe riprovarci anche nella sessione invernale di calciomercato. Una nuova (possibile) avventura per l'inglese, che ha convinto al Manchester United nonostante l'esoso investimento fatto nel 2019.