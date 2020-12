Manchester United molla Alaba che adesso ha solo un’alternativa importante

David Alaba non ha ancora deciso dove andare la prossima stagione. L’austriaco lascerà il Bayern Monaco che dopo l’ultima offerta non accettata dall’agente e dal calciatore, per bocca dei suoi dirigenti ha confermato che la questione è chiusa. Oggi intanto dall’Inghilterra arrivano voci che il Manchester United si è tirato fuori dalla mischia visto che il calciatore pretende un ingaggio esagerato che il club non vuole accordare all’austriaco. Il Real Madrid al momento sembra avere pista libera con il difensore che dovrebbe avere uno stipendio annuo di circa 20 milioni di euro.

La Juventus si è mossa per Alaba e potrebbe tentare di anticipare la concorrenza cercando di mettere le mani sul centrocampista già a gennaio. Ma c’è un ostacolo: Pini Zahavi, agente di Alaba, potrà negoziare ufficialmente il cambio dal primo gennaio ma sembra da escludere un addio nella sessione invernale. Alaba infatti vuole mettere in bacheca il sesto titolo consecutivo: vincere la Coppa del Mondo per Club in Qatar a febbraio. Poco prima di Natale, la FIFA ha pubblicato il programma del torneo: in qualità di vincitore in carica della Champions League, l’FC Bayern andrà direttamente alle semifinali l’8 febbraio. La partita si svolgerà allo stadio Ahmad Bin Ali. L’avversario verrà sorteggiato il 19 gennaio.