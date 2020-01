Manchester United, occhi in casa Juventus: assalto ad un big

E’ un Manchester United alla ricerca di rinforzi, quello attivo in questi giorni in sede di mercato. I Red Devils, determinati a tornare ai fasti di un tempo, vogliono arricchire la rosa a disposizione del tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Per questo motivo, la dirigenza inglese avrebbe concentrato le proprie attenzioni in casa Juventus.

CENTROCAMPISTA – Per il proprio centrocampo, lo United avrebbe infatti messo nel mirino il tedesco Emre Can, ai margini del progetto del tecnico Maurizio Sarri. Un’offerta è attesa già nei prossimi giorni, con i bianconeri che potrebbero dare il via libera all’affare.

