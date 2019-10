Manchester United, pazza idea Cavani: l’attaccante dirà addio al Psg a fine stagione

Sembrano trovare ulteriore conferma le indiscrezioni secondo cui Edinson Cavani, attaccante attualmente al Paris Saint-Germain, potrebbe dire addio ai campioni di Francia al termine della stagione.

Il contratto del bomber ex Napoli è in scadenza e il Psg non starebbe pensando ad un rinnovo. Ecco perché la possibilità di veder cambiare squadra al Matador sembra sempre più probabile. Dall’Inghilterra, più precisamente il Sunday Express, rilancia l’idea che tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbe il Manchester United. I Red Devils, dopo aver lasciato partire Sanchez e Lukaku, entrambi andati all’Inter, sarebbe alla ricerca di un attaccante di un certo livello. Cavani sarebbe l’ideale e l’ipotesi di vedere l’uruguaiano, che arriverebbe per giunta gratis a Old Trafford, vestire la maglia dello United è assolutamente plausibile.