Manchester United, se salta Sancho è pronto il piano B: affondo su un ex Juventus

Il Manchester United ha individuato in Jadon Sancho il rinforzo per la prossima stagione. I Red Devils starebbero trattando sulla base di circa 100 milioni di euro col Borussia Dortmund per l’inglesino che ha fatto faville in questa stagione. In caso, però, di mancata conclusione della trattativa, sarebbe già pronto il piano B. Si tratta di un ex giocatore della Juventus.

Manchester United: Coman alternativa a Sancho

Stando a quanto riporta AS, il Manchester United si starebbe cautelando sul mercato. Sancho resta l’obiettivo numero uno per la prossima stagione. L’esterno è uno dei maggiori talenti del panorama mondiale ed i Red Devils sono al lavoro per portarlo in Inghilterra. La trattativa, però, potrebbe sempre rivelare qualche insidia dato che il Borussia Dortmund per cedere la sua stella chiede una cifra molto elevata, attorno ai 120 milioni di euro, mentre l’offerta degli inglesi potrebbe arrivare attorno ai 100. Ecco perché ci sarebbe già il piano B. Si tratta di Kingsley Coman, esterno del Bayern Monaco ed ex Juventus. Profilo internazionale e, nonostante l’età ancora piuttosto giovane, di grande esperienza che si sposerebbe alla perfezione con la squadra allenata da Solskjaer.

