Manchester United, Solskjaer blinda Pogba: “A gennaio non si muove. Su Haaland…”

Ole Gunnar Solskjaer blinda Paul Pogba. Il tecnico del Manchester United, in conferenza stampa, ha parlato dell’imminente mercato di gennaio, con un’attenzione particolare al centrocampista francese e ad Erling Haaland, che, stando alle ultime voci, avrebbe già trovato l’accordo con i Red Devils.

POGBA – “Paul non sarà ceduto a gennaio. Spero che possa tornare a giocare entro la fine dell’anno, ma non lo rischierò: voglio evitare ricadute”.

HAALAND – “Lui già in viaggio verso Manchester? Non credo, penso sia partito per le vacanze di Natale. In ogni caso, adesso non parlo di giocatori di altre squadre”.