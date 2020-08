Manchester United, Solskjaer coccola Pogba e allontana le pretendenti: “Sono felice di averlo qui”

Il Manchester United si avvicina alla sfida dei quarti di Europa League dove troverà il Copenaghen, mister Ole Gunnar Solskjaer in conferenza ha toccato anche il tema Paul Pogba.

LE PAROLE DI SOLSKJAER

“Siamo felicissimi che sia tornato a giocare. È in forma, si sta godendo il suo calcio. Certo, deve recuperare il tempo perso e sta cercando di farlo. Si sta allenando in più, ha sempre una grande personalità dentro e fuori il campo, e speriamo di poterlo vedere alzare questo trofeo come ha già fatto prima. È un professionista, è un ragazzo fantastico e sono felice di averlo nella squadra”. Queste le parole di Solskjaer su Pogba, sempre al centro del mercato visti i recenti interessamenti di Juventus, Psg e Real Madrid. Ma portare via Pogba da Manchester sarà una missione estremamente dura.