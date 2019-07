Manchester United, svolta Lukaku: il belga non convocato per l’amichevole in Norvegia

Romelu Lukaku sempre più vicino all’addio al Manchester United. Sarà Inter o Juventus, ma sicuramente non Red Devils. Il club inglese ha, infatti, appena comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che l’attaccante non prenderà parte alla trasferta in Norvegia per la parttita di martedì sera contro il Kristiansund. Allo stesso tempo, anche l’italiano Matteo Darmian non è stato chiamato in causa da Solskjaer.

Dopo i rumors di mercato e i messaggi anche social, ecco una volta per Lukaku. Conte lo aspetta, ma anche a Torino, sponda bianconera, stanno sognando il grande colpo per l’attacco. Le prossime ore saranno decisive. Il classe ’93, quasi sicuramente, giocherà in Serie A la prossima stagione.