Manchester United, Ten Hag chiude la pratica: “CR7 resta. Averne altri come lui”

L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha escluso la possibilità di far partire l'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo. L'ex Juventus è sembrato vicino al Napoli ma poi tutto è saltato. “Penso che non ci siano acquisti in programma in questa finestra di mercato. Aaron Wan-Bissaka rimarrà al club, quindi avremo questa organico da settembre fino almeno a gennaio, ma intendiamo utilizzare questa formazione per l'intera stagione. Con Ronaldo è tutto chiaro. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità. Dovrebbero essercene di più calciatori come CR7 in modo da poter giocare un gran numero di partite di qualità e con tanto spettacolo" dice ten Hag.