Manchester United, Ten Hag vuole ex Milan se parte Ronaldo

L' allenatore del Manchester United Erik Ten Hag ha ormai messo all'angolo Cristiano Ronaldo che dopo le due sconfitte consecutive in Premier League è sempre più in odor di addio immediato. Si parla anche di risoluzione del contratto per l'ex Juventus. Intanto il tecnico Ten Hag vorrebbe l'attaccante del Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang. L'ex Milan secondo Mundo Deportivo è la scelta del tecnico olandese per sostituire Ronaldo. L'attaccante gabonese aveva precedentemente rifiutato un'offerta del Chelsea ed è improbabile che accetti il ​​passaggio al Manchester United, dato che è felice al Barcellona. Aubameyang, 33 anni, è entrato a far parte del club catalano da svincolato nel gennaio 2022. In 24 partite con la squadra di Xavi, ha segnato 13 gol e fornito un assist. L'accordo col Barcellona scade nel 2025.