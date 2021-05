Manchester United, ufficiale: Cavani rinnova per un altro anno

Attraverso un comunicato ufficiale, i Red Devils hanno annunciato il rinnovo di Cavani

Cavani ha segnato 15 gol in questa stagione ed è stato prezioso nel nostro cammino in Europa e in Premier League.

Edison Cavani ha detto: “Durante la stagione ho sviluppato un grande affetto per il club e per tutte le cose che rappresenta. Sento un profondo legame con i miei compagni di squadra e con lo staff che lavora dietro le quinte. Loro mi danno motivazioni in più ogni giorno e so che, insieme, possiamo raggiungere grandi obiettivi”.