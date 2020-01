Manchester United, ufficiale l’arrivo di Bruno Fernandes

Colpo di mercato importante per il Manchester United. I Red Devils hanno annunciato ufficialmente l’accordo con lo Sporting di Lisbona per l’acquisto di Bruno Fernandes. Dopo le visite mediche, l’ex di Sampdoria e Udinese firmerà il nuovo contratto e si trasferirà ufficialmente in Premier League. Questo, intanto, il comunicato dei Red Devils: “Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con lo Sporting Clube de Portugal per il trasferimento di Bruno Fernandes”. In questa stagione, il 25enne centrocampista ha preso parte a 17 partite del campionato portoghese segnando otto gol (quattro su calcio di rigore), ed ha anche fornito sette assist. Fernandes è nazionale portoghese dal 2017.