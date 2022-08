Manchetser United, Ten Hag: “CR7? Non posso dire che resterà al 100%”

Per il tecnico dei Reds il portoghese è in odor di cessione

Il tecnico del Manchester United tiene aperta la porta per la cessione di Cristiano Ronaldo che potrebbe andare al Napoli. Queste le parole di Ten Hag sul portoghese: "CR7? Non posso dire che resterà al 100%" Così l'allenatore del Manchester United sul futuro del giocatore portoghese: "Non posso dire che Ronaldo resterà sicuramente. Non manca molto alla fine del mercato, ma saremo vigili fino all'ultimo secondo in base a quello che accadrà".