Mancini ct fino al 2026: “Ottimista per il futuro, vogliamo vincere”

Mancini ha commentato il suo rinnovo fino al 2026 come ct della Nazionale italiana

Adesso è arrivata anche l’ufficialità, di quelle che fanno sorridere ogni italiano: Mancini ha rinnovato e resterà il ct della Nazionale fino a giugno 2026. A dare l’annuncio in conferenza stampa il presidente della Figc Gabriele Gravina: “E’ un annuncio sul quale stavamo lavorando da tempo, perché un progetto ha bisogno di tempo per essere completato e volevamo dare continuità al lavoro che è stato fatto in questi tre anni. A me interessa il percorso che porta alla vittoria, centreremo la vittoria il giorno in cui avremo fatto un grandissimo lavoro. Con Roberto c’è rispetto dei ruoli e piena sintonia su quelli che sono gli obiettivi”.