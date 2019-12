Mandzukic, 48 ore di fuoco: il croato ha deciso il suo futuro

Sono giorni decisivi per il futuro di Mario Mandzukic. L’attaccante della Juventus, ormai fuorirosa, è prossimo all’addio da Torino. Nonostante alcuni rumors che lo volevano vicino al Manchester United o, addirittura, in contatto con il Milan, il croato andrà molto più lontano dall’Italia.

La pista Qatar è tornata prepotentemente in corsa e, anzi, ha avuto la meglio. Tre le squadre in contatto con Mandzukic che, nelle prossime 48 ore prenderà la decisione e sceglierà il club che riterrà migliore. Niente Italia e niente Premier League dunque per il vice campione del mondo con la Croazia. Dopo 162 presenze e 44 gol, l’avventura di Mandzukic alla Juventus si chiude definitivamente