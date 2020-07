Mandzukic fa impazzire i tifosi della Juventus: lo scatto social che fa sognare i bianconeri…

Mario Mandzukic fa sognare i tifosi della Juventus. L’attaccante croato ha vestito per quattro anni e mezzo la maglia bianconera vincendo ben nove trofei ed entrando nel cuore e nella storia della Vecchia Signora. Ecco perché, dopo essersi liberato dall’Al-Duhail, le voci su un suo ritorno in Italia stanno infiammando le notizie di calciomercato. In tal senso, una sua foto pubblicata su Instagram ha letteralmente aperto a scenari inaspettati.

Mandzukic e Khedira insieme

Sul campo hanno vissuto momenti belli, altri meno. Ma sempre insieme. Compagni e amici. Ecco allora che in una serata di relax, Mario Mandzukic e Sami Khedira hanno colto l’occasione per incontrarsi. “Sempre bello passare del tempo con Khedira. Amico mio, sono contento che abbiamo avuto la possibilità di recuperare”, ha scritto il croato su Instagram. Una foto che ha mosso qualcosa nella mente e nel cuore dei tifosi della Juventus che, adesso, sognando il ritorno del bomber in bianconero. Tanti, infatti, i messaggi nei commenti che chiedono al centravanti di fare ritorno a Torino. Chissà se nella sua testa, il “buon” Mario ci sta pensando…