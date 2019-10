Mandzukic, nuova offerta monstre dal Qatar

Il futuro di Mario Mandzukic, come noto, sarà lontano dalla Juventus. Il croato, infatti, non rientra nel progetto tecnico di Maurizio Sarri e a gennaio lascerà Torino. Su di lui, da tempo, vi è forte interesse del Manchester United, alla ricerca di rinforzi per sopperire ad un avvio di stagione da dimenticare. L’attaccante, però, nelle ultime ore avrebbe ricevuto una nuova, allettante offerta dal Qatar.

QATAR – Stando a quanto raccolto dal Daily Mail, l’Al Duhail SC avrebbe offerto a Mandzukic un contratto annuale da ben sette milioni di euro. Una cifra che potrebbe indurre in tentazione l’ex giocatore dell’Atletico Madrid.