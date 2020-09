Mandzukic pronto ad una nuova avventura: il bomber ha scelto il suo futuro

Sembrava poter fare ritorno in Italia, in Serie A ovviamente. Invece, Mario Mandzukic, bomber croato ex Juventus, potrebbe iniziare una nuova avventura in Russia alla Lokomotiv Mosca. Stando alle ultime indiscrezioni, il club russo sarebbe vicinissimo a chiudere l’affare.

Mandzukic ha deciso il suo futuro

Futuro in Russia per Mario Mandzukic. Sembra essere questo il destino del centravanti croato. Accostato negli ultimi giorni anche ad alcuni club italiani come la Roma che è pronta a cedere Dzeko alla Juventus, il bomber avrebbe optato per una scelta ben diversa: il Lokomotiv Mosca. Per il calciatore, secondo i rumors, previsto un contratto fino al 2022 da 4 milioni di euro a stagione. La società russa ha deciso di puntare sull’esperienza dell’attaccante dopo l’addio di Miranchuk, passato all’Atalanta.



Mandzukic era svincolato dopo aver rescisso il contratto con il club qatariota dell’Al-Duhail.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE