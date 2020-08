Mandzukic, spunta una nuova pista in Serie A

Mario Mandzukic potrebbe tornare in Italia. L’ex centravanti della Juventus sarebbe molto vicino alla Serie A. Accostato in passato anche al Milan, per il gigante croato si potrebbero aprire le porte della Capitale, sponda giallorossa. La Roma, infatti, lo vedrebbe come alternativa a Milik in caso di addio di Dzeko.

Mandzukic: futuro italiano

Dalle ultime indiscrezioni di mercato, Mandzukic potrebbe rientrare nella girandola di attaccanti nel caso in cui la Juventus dovesse convincere Dzeko a lasciare la Roma. I giallorossi, che hanno già valutato anche Milik, potrebbe decidere di tuffarsi sul croato.

Il centravanti, che ha vinto tutto tra Bayern Monaco, Atletico Madrid e Juventus, ha una gran voglia di ripartire al top dopo l’addio ai bianconeri e la breve avventura in Qatar e potrebbe essere l’acquisto ideale per i giallorossi. Al netto delle richieste di ingaggio alte, la Roma potrebbe davvero aver trovato la soluzione ai suoi problemi in avanti. Il croato potrebbe accettare un’offerta da 4 milioni più bonus. Dzeko e Milik permettendo…

