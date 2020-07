Mandzukic torna in Serie A? L’indizio arriva da Instagram…

Mario Mandzukic di nuovo in Serie A. Ormai sono settimane che i rumors di mercato si susseguono. Più o meno dall’istante in cui il croato ha annunciato l’addio al Qatar e all’Al-Duhail. Il bomber ex Bayern Monaco e Juventus potrebbe fare ritorno in Italia dove ad attenderlo ci sarebbero diverse squadre… Ma sulla sua possibile destinazione, potrebbe essere arrivato un indizio via social.

Mandzukic: indizio social sul futuro?

Un commento ha fatto impazzire i tifosi italiani, specialemente quelli… della Fiorentina. Ad uno degli ultimi post di Mandzukic, infatti, ha risposto Franck Ribery. “Frero”, ha scritto il francese al croato. Un termine che lega amicizia e fratellanza, esattamente quello che c’è tra i due grandi campioni. Chissà che Ribery non possa davvero giocare un ruolo chiave nell’opera di convincemento del centravanti che potrebbe fare proprio al caso della Viola per la prossima stagione.