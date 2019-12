Mandzukic, tutto fatto con l’Al Duhail: spunta un video sui social

Tutto fatto, o quasi, per il passaggio di Mario Mandzukic in Qatar all’Al Duhail, club in cui milita anche l’ex compagno Benatia. Secondo quanto emerso, il giocatore si sarebbe recato a Doha per visitare le strutture del club e soprattutto per sottoporsi alle visite mediche di rito.

La prova arriverebbe da un filmato che sta diventando virale sui social in cui si vede chiaramente l’attaccante croato. La firma con il nuovo club sarebbe, dunque, imminente. L’ormai ex calciatore della Juventus avrebbe dato l’ok all’Al Duhail che sarebbe disposto ad offrirgli un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione.