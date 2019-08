Mandzukic verso l’addio alla Juve: il Barcellona lo tenta, ma lui…

Il matrimonio tra Mario Mandzukic e la Juventus sembra ormai giunto ai titoli di coda. L’attaccante croato non rientra nei piani di Maurizio Sarri, più propenso a giocare con interpreti che possiedono caratteristiche differenti. Così prende corpo l’ipotesi di una cessione last minute. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti sarebbe corteggiato dal Barcellona. Il club catalano gradirebbe un profilo simile al suo, data la duttilità e la facilità di adattarsi a sistemi di gioco diversi. Tuttavia Mandzukic avrebbe altri progetti. In questo momento, la sua preferenza sarebbe il ritorno in Bundesliga, sempre al Bayern Monaco, la squadra con cui ha conquistato la Champions League nel 2012/13.