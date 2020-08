Mané, l’entourage lo offre… al Barcellona: è un ex pupillo di Koeman

L’addio di Lionel Messi avrebbe scatenato un walzer di attaccanti non indifferente. L’ultima notizia di mercato riguarda Sadio Mané del Liverpool che sarebbe stato offerto al Barcellona.

Mané offerto al Barcellona

Secondo quanto riporta TMW, la cui notizia viene ripresa anche dal Mundo Deportivo, l’attaccante del Liverpool Sadio Manè, classe ’92, sarebbe stato offerto al Barcellona a seguito della notizia dell’addio di Lionel Messi e di Luis Suarez.

Il senegalese, come scrivono in Spagna, è un ex pupillo di Koeman che lo ha già allenato nel Southampton. Da capire se ci saranno le premesse per far sì che si intavoli una trattativa. Sembra che il centravanti non abbia accettato fino ad oggi il rinnovo di contratto con i Reds e questo avrebbe portato il suo entourage a proporre il calciatore proprio ai blaugrana.