Marchisio manda Pogba alla Juventus: “A Torino tutti lo amano e lo coccolano. Sbagliato ad andare a Manchester…”

“Sarei contentissimo se Pogba tornasse alla Juventus”, parola di Claudio Marchisio. L’ex centrocampista bianconero ha parlato ai microfoni di Tuttosport delle vicende legate al calciomercato e alla Serie A. In modo particolare il Principino si è soffermato su Paul Pogba, nome caldissimo in tema trattative.

ADDIO – “Quando Pogba andò via dalla Juventus gli dissi che sbagliava ad andare a Manchester e che, se proprio voleva cambiare, avrebbe dovuto scegliere la Spagna. Detto ciò, un suo ritorno alla Juventus sarebbe estremamente positivo, Paul rinascerebbe nell’ambiente che più ama e che più lo coccola. E darebbe tantissimo alla Juventus, che avrebbe bisogno di uno come lui là in mezzo: è un grande professionista”. E sulla Juventus: “Il centrocampo non è l’anello debole della squadra di Sarri. Pjanic si è portato sulle spalle tutto per mesi fino a gennaio ed è stato bravissimo. Bentancur mi piace molto e sta crescendo. Credo che sia più una mezzala, sarebbe un peccato non sfruttare il passo di cui è dotato”.

SERIE A – Piccolo passaggio anche sul campionato e la lotta per lo scudetto: “La Juve domina grazie alla sua programmazione. Lo fanno anche Atalanta e Lazio e si vedono i frutti. Tare è un bravissimo direttore sportivo e Simone Inzaghi è un allenatore fenomenale. Ora anche l’Inter con Marotta e Conte sta programmando. Loro sullo stile Juventus? Non lo so, diciamo che portano l’equilibrio che serviva ai nerazzurri”, ha concluso Marchisio.