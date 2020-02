Marcos Alonso, il padre ammette: “Legato alla Serie A, adora l’Italia…”

Poco spazio per Marcos Alonso al Chelsea, ecco allora che le voci di mercato si erano fatte molto intense nel mese di gennaio con l’esterno che era stato accostato anche alla Serie A, in particolare all’Inter, in quello che poteva essere un ritorno nel campionato nostrano.

Alla fine, niente di fatto, ma per lo spagnolo non si esclude ancora nulla in futuro. A confermarlo è suo padre, Marcos Alonso Peña intervistato da calciomercato.it.

IN ITALIA – “Che ricordo ha mio figlio della Serie A? Impressionante. Parla sempre dei suoi mitici tre anni a Firenze, dice che la Serie A è un campionato bellissimo e continua ad essere molto legato all’Italia perchè ha tanti amici lì. Ha un ottimo ricordo. Vederlo di nuovo in Italia? Non lo so, è difficile da dire. Ha ancora tre anni di contratto col Chelsea, non dipende da lui, ma dalla volontà del club inglese. Posso solo dire che mio figlio adora l’Italia…”.